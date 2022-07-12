Наши героические защитники и защитницы делают все возможное, чтобы освободить наши южные регионы от российских оккупантов. Враг пытается удержать свои позиции и продолжает террор мирного населения своими обстрелами.
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Ракетный обстрел Баштанки
Как сообщили в оперативном командовании "Юг", российские оккупанты нанесли ракетный удар по Баштанке Николаевской области. Своей атакой россияне разрушили котельную, произошла утечка газа.
К сожалению, уже известно о том, что один человек погиб. Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
Угроза обстрелов из Черного моря
Враг увеличил свои силы в Черном море. Сейчас там есть 5 ракетных кораблей и подлодка, суммарный залп которых составляет 44 крылатых ракеты "Калибр".
Также известно о 3 десантных кораблях российских оккупантов.
Война россии с Украиной: последние новости
- россияне массово отказываются идти на войну. Из-за безумных потерь у оккупантов появились новые проблемы с пополнением личного состава.
- Из-за проблем с "пушечным мясом" россияне начали бросать в бой всех, кого только могут найти. Стало известно, что на Донбассе они мобилизовали даже бездомных.
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