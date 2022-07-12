Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он подчеркнул, что путин может объявить мобилизацию только своим приказом, без собрания Госдумы.

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По его словам, мобилизация путину очень нужна, но ему нужен определенный статус мобилизации. К примеру, чтобы отказ от мобилизации сделать уголовным наказанием.

Сейчас у путина большая неприятность – то, что многие военнослужащие отказываются уходить на фронт. Так, 500 человек в краснодарском крае отказались, 200 человек – в бурятии и т.д. И это проблема,

– заявил Яковенко.

Оппозиционный журналист отметил, что для того чтобы создать уголовную ответственность за отказ идти умирать в Украину, нужны какие-то другие режимы.

"Возможно, это будет режим военного положения или даже объявление войны. Совершенно исключить эту версию невозможно", – пояснил он.

Журналист добавил, что для того, чтобы объявить войну, нужен закон. И есть вероятность того, что Госдуму сейчас собирают именно для этого.

Отказ людей от мобилизации – это уже начало "перелома" в войне? На это Яковенко ответил, что это пока только "первые ласточки", это только сотни людей.

Когда речь пойдет о тысячах, то на этом война закончится. Но в принципе у путина здесь есть ресурсы – "заградотряд", состоящий из кадыровцев,

– заявил эксперт.

По его мнению, путин войну не прекратит. "путин, который прекратит войну, это мертвый путин. Он сам себя загнал в такую ситуацию", – добавил он.

Яковенко о мобилизации в россии и действиях путина: видео



К слову, ранее украинская разведка информировала, что в россии активизировался набор в частные военные компании. В ЧВК россия начала рекрутировать даже осужденных прямо с мест лишения свободы, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс.

Однако на фоне потерь в войне с Украиной российские военные отказываются воевать и массово хотят увольняться из армии. оккупанты уже устраивают бунты и не хотят выполнять приказы.