Наші героїчні захисники та захисниці роблять усе можливе для того, щоб звільнити наші південні регіони від російських окупантів. Ворог намагається втримати свої позиції та продовжує терор мирного населення своїми обстрілами.

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Ракетний обстріл Баштанки

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", російські окупанти здійснили ракетний удар по Баштанці, що на Миколаївщині. Своєю атакою росіяни зруйнували котельню, стався витік газу.

На жаль, вже відомо про те, що одна людина загинула. Масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.

Загроза обстрілів з Чорного моря

Ворог збільшив свої сили у Чорному морі. Зараз там є 5 ракетних кораблів та підводний човен, сумарний залп яких становить 44 крилаті ракети "Калібр".

Також відомо про 3 десантні кораблі російських окупантів.

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни масово відмовляються йти на війну. Через шалені втрати в окупантів з'явилися нові проблеми з поповненням особового складу.

Через проблеми із "гарматним м'ясом" росіяни почали кидати в бій усіх, кого лише можуть знайти. Стало відомо, що на Донбасі вони мобілізували навіть безхатченків.

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