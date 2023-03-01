Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Комментируя информацию о возможной подготовке окупантов к бегству с территории Херсонской области в Крым, Гуменюк сказала:

Сейчас у них просто единственное направление, кроме всем известного направления военного корабля – да, они пытаются подвинуться поближе к Крыму, надеясь, что там им будет теплее. Но мы можем доказать, что там им будет горячо.

Она подчеркнула, что сейчас россияне подтащили туда резерв срочников для обустройства дополнительных оборонных сооружений.

"Помочь - не поможет, но к земле привыкнут. Пока они окапываются", – отметила Гуменюк.

Российские войска укрепляют дороги в Крым

Ранее аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Бреди Африк опубликовал спутниковый снимок с новыми российскими оборонными сооружениями, расположенными у дорог, ведущих в Крым.

Российские войска укрепляют заграждениями и окопами дороги, ведущие в Крым, показывают спутниковые снимки,

– написал Африк в твиттере.



Оккупанты укрепляют дороги в Крым / Фото Брэди Африка

Как может произойти деоккупация Крыма

Она также не исключила, что при деоккупации всех территорий Украины основные сражения будут проходить в Донецкой и Луганской областях, а Крым будет уволен "немного по другому сценарию" и на полуострове не будет таких ожесточенных боев, как на Донбассе.