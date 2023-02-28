Военный эксперт Олег Жданов отметил, что подобный план освобождения Крыма уже предлагался украинской экспертной средой. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, Бен Ходжес материализовал то, что уже известно украинским аналитикам.
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Освобождение Крыма небольшими усилиями
Он считает, что деоккупация Крыма может быть реализована при 2 условиях:
- украинским военным нужно дойти до Азовского побережья любым путем;
- иметь в наличии дальнобойное оружие, которое мы ожидаем от западных партнеров.
С его помощью важно отрезать обеспечение Крыма с материковой России. Для этого берется под огневой контроль паромная переправа и остатки Крымского моста,
– объяснил эксперт.
По его словам, потом начинается такая же методическая операция, которая проходила на Правом берегу Днепра в Херсонской области – нужно уничтожать российские военные объекты на территории Крыма.
"Таким образом Крым можно будет осовбодить небольшими усилиями, ведь долго без обеспечения они там не продержатся", – подчеркнул Жданов.
Жданов предположил, при каких условиях ВСУ смогут деоккупировать Крым: смотрите видео
Нужны самолеты западного образца
Однако эксперты считают, что в случае отрезания Крыма от поставок оружия с материковой России, оккупанты могут использовать транспортную авиацию, доставлять вооружение через море и по территории, куда Украина еще не достает своей ПВО.
Если у Украины будут самолеты западного образца или хотя бы модернизированные МиГ-29, то с применением противорадиолокационных ракет типа HARM, истребительная авиация сделает свое дело,
– подчеркнул Жданов.
По его мнению, главное "подавить" систему противовоздушной обороны Крыма. И дальше ни одна российская авиация никуда не долетит.
Также он добавил, что украинские самолеты следует переоборудовать для того, чтобы они использовали ракеты HARM.
"У польских и словацких МиГ-29 уже есть подвесы под натовское вооружение. Если нам их передадут, мы сможем применить любые системы образца НАТО. И выполнить эту задачу и в воздухе, и на суше", – отметил Олег Жданов.
План деоккупации Крыма от Бена Ходжеса / Смотрите карту из его соцсетей
План Бена Ходжеса по освобождению Крыма: важное
- Бен Ходжес опубликовал план по освобождению Крымского полуострова от российских оккупантов. На карте, которую он распространил, указано, какие именно объекты захватчиков должны предварительно атаковать ВСУ, чтобы операция по деоккупации прошла успешно.
- Из заявления бывшего военного понятно, что приоритетом номер один для ВСУ должно быть создание условий, при которых оккупанты просто не смогут эффективно обороняться, когда украинская армия будет заходить на территорию полуострова.
- Ходжес отметил, что высокоточные удары большой дальности могут сделать Крым непригодным для обороны Россией.
- На карте, представленной Ходжесом, указаны объекты России в оккупированных городах, которые перед наступлением, вероятно, должны атаковать Вооруженные Силы с помощью ракет, дронов или подрыва взрывчатки. Собственно, говорится о таких целях: железнодорожное сообщение; аэродром; Черноморский флот; единственное сообщение России с Крымом (Керченская переправа).