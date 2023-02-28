Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що подібний план звільнення Криму вже пропонувався українським експертним середовищем. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, Бен Ходжес матеріалізував те, що вже відомо українським аналітикам.

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Звільнення Криму невеликими зусиллями

Він вважає, що деокупація Криму може бути реалізована за 2 умов:

українським військовим потрібно дійти до Азовського узбережжя будь-яким шляхом;

мати в наявності далекобійну зброю, яку ми очікуємо від західних партнерів.

За її допомогою важливо відрізати забезпечення Криму з материкової Росії. Для цього береться під вогневий контроль поромна переправа і залишки Кримського мосту,

– пояснив експерт.

За його словами, потім починається така сама методична операція, яка відбувалась на Правому березі Дніпра на Херсонщині – потрібно знищувати російські військові об'єкти на території Криму.

"У такий спосіб Крим можна буде звільнити невеликими зусиллями, адже довго без забезпечення вони там не протримаються", – наголосив Жданов.

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Потрібні літаки західного зразка

Проте експерти вважають, що у разі відрізання Криму від постачання зброї з материкової Росії, окупанти можуть використати транспортну авіацію, доставляти озброєння через море і по території, куди Україна ще не дістає своєю ППО.

Якщо Україна буде мати літаки західного зразка або хоча б модернізовані МіГ-29, то із застосуванням протирадіолокаційних ракет типу HARM, винищувальна авіація зробить свою справу,

– наголосив Жданов.

На його думку, головне "придушити" систему протиповітряної оборони Криму. І далі жодна російська авіація нікуди не долетить.

Також він додав, що українські літаки потрібно переобладнати для того, щоб вони використовували ракети HARM.

"Польські і словацькі МіГ-29 вже мають підвіси під натівське озброєння. Якщо нам їх передадуть, ми зможемо застосувати будь-які системи зразка НАТО. І виконати це завдання і в повітрі, і на суходолі", – зазначив Олег Жданов.

План деокупації Криму від Бена Ходжеса / Дивіться карту з його соцмереж

План Бена Ходжеса по звільненню Криму: важливе