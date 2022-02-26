Тысячи российских военных убиты, сотни захвачены в плен, тысячи ранены. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время вечернего обращения 26 февраля.
Внимание Враг не достиг своих планов и поэтому начинает обстрел гражданских, – Шмыгаль
Он добавил, что на всех участках фронта наша армия мужественно держит оборону.
Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад,
– отметил он.
Все это благодаря как Вооруженным силам Украины, так и всем гражданам нашей страны.
"Украина поднимается. Десятки тысяч добровольцев, резервистов, бойцов территориальной обороны уже присоединились к защите нашей земли", – констатировал Шмыгаль.
Дело в том, как он добавил, российское руководство не понимает, что оно воюет не только с Вооруженными силами Украины, но со всем украинским народом. И этот народ уже поднялся на освободительную войну против оккупантов", – подчеркнул он.
И подчеркнул, что до сих пор враг не достиг своих планов.
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