Тисячі російських військових вбиті, сотні захоплено у полон, тисячі поранені. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час вечірнього звернення 26 лютого.

Увага Ворог не досягнув своїх планів і тому починає обстріл цивільних, – Шмигаль

Він додав, що на всіх ділянках фронту наша армія мужньо тримає оборону.

Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло,

– зазначив він.

Все це завдяки як Збройним силам України, так і усім громадянам нашої країни.

"Україна підіймається. Десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі", – констатував Шмигаль.

Річ у тім, як він додав, російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройними силами України, але з усім українським народом. І цей народ уже піднявся на визвольну війну проти окупантів", – підкреслив він.

І наголосив, що досі ворог не досяг своїх планів.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.