Об этом рассказал городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, работники МЧС и все коммунальные службы города уже ликвидируют последствия обстрелов.

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Еще остались снаряды, которые не разорвались

Как рассказал николаевский мэр, весь город проснулся от звуков российских обстрелов. Враг решил, как и по всей Украине, целиться по домам мирных жителей.

Несмотря на сложную ночь, Сенкевич предупредил о вероятной опасности и утром. Дело в том, что в городе осталось еще немало снарядов, которые не разорвались. К ним ни в коем случае не надо подходить, поднимать и самостоятельно передвигать.

Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожными. Звоните пиротехникам на 101, 102,

– призвал мэр города.

Отметим, что из-за обстрелов над городом поднялись огромные клубы дыма. Сейчас в ГСЧС не сообщили, были ли жертвы или пострадавшие в результате атаки, которая началась примерно в 5:15 часов.

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