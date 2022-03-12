В Генштабе ВСУ сообщили, что не достигнув поставленных целей, оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.

Россияне захватили восточные окрестности Мариуполя, – Генштаб ВСУ

Враг понес потери на трех направлениях:

Полесском,

Северском,

Южнобужском.

На этих направлениях ВСУ остановили оккупантов и не дали осуществить наступление.

После значительных потерь враг начал перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы,

– отметили в Генштабе.

Кстати, Вооруженные Силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34. Информацию об этом подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета. Следовательно, российская авиация продолжает нести потери.

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