В Генштабе ВСУ сообщили, что не достигнув поставленных целей, оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры.
Россияне захватили восточные окрестности Мариуполя, – Генштаб ВСУ
Враг понес потери на трех направлениях:
- Полесском,
- Северском,
- Южнобужском.
На этих направлениях ВСУ остановили оккупантов и не дали осуществить наступление.
После значительных потерь враг начал перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы,
– отметили в Генштабе.
Кстати, Вооруженные Силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34. Информацию об этом подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета. Следовательно, российская авиация продолжает нести потери.
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