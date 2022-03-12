У Генштабі ЗСУ повідомили, що не досягнувши поставлених цілей, окупанти продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури.
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Ворог зазнав втрат на трьох напрямках:
- Поліському,
- Сіверському,
- Південнобузькому.
На цих напрямках ЗСУ зупинили окупантів та не дали здійснити наступ.
Після значних втрат ворог почав перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси,
– наголосили в Генштабі.
До слова, Збройні Сили України збили ще один російський бомбардувальник Су-34. Інформацію про це підтвердили й мешканці населених пунктів, які бачили падіння літака. Тож, російська авіація продовжує зазнавати втрат.
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