Мариуполь находится в осаде. Но войска российских оккупантов несут потери и ищут резервы.

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Сводка Генштаба СЗУ: под Мариуполем враг понес ощутимые потери

По сообщению Генштаба ВСУ, по состоянию на 15 марта на фронтах противостояния российскому агрессору наихудшая ситуация остается в районе Мариуполя.

Там противник пытается блокировать город как на западной, так и на восточной окраинах.

Однако – терпит значительные потери.

В ВСУ отметили, что оккупанты сейчас вынуждены вводить резервы – в частности, из состава 810 отдельной бригады морской пехоты российской армии.

Обратите внимание: гуманитарные коридоры в Мариуполь также не работают. Город люди пытаются покинуть только на собственных легковых автомобилях.