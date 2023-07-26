По состоянию на 01:18 в Харьковской области продолжается воздушная тревога. Информация об атаке появилась в 01:15.
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Дорогие первомайцы! Наша община подверглась атаке шахидов. Есть попадания по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели,
– говорится в сообщении.
Под российский обстрел попало румынское судно
Россия 24 июля атаковала город Рени. Под вражеские обстрелы попал местный порт. Там оккупанты уничтожили три склада с зерном. Впоследствии стало известно, что под вражеский обстрел во время атаки попало судно из Румынии. Информацию подтвердили в МИДе страны. К счастью, пострадавших не было. Судно продолжило движение.