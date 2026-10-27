Поврежден офис энергетиков: в ДТЭК рассказали о последствиях утренней атаки на Киев

Специалисты уже работают на месте происшествия и оценивают масштабы нанесенного ущерба. Об этом сообщила компания "ДТЭК" в социальных сетях

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Что известно о последствиях удара?

В компании заверили, что делают все возможное, чтобы каждая семья в столице оставалась со светом.

В настоящее время энергетики ликвидируют последствия обстрела и оценивают масштабы повреждений здания. Аварийные бригады продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на постоянную опасность в столице.

Ранее враг уже наносил удары по инфраструктуре столицы. В частности, 20 октября оккупанты попали в энергетический объект в Киеве, почему в нескольких районах отключалось электричество.