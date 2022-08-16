Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ на вечер 16 августа.

Важно Оккупанты имеют частичный успех возле Сладкого – Новомихайловки: карта боевых действий 16 августа

Так, в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубровно российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия. Их использование запрещено международным законодательством. Но россияне как террористы не признают никаких правил.

Что известно о боеприпасах зажигательного действия

К этому оружию относятся зажигательные вещества и способы их боевого применения. Такое оружие предназначено для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов. Только недавно оккупанты применили запрещенные зажигательные боеприпасы на Запорожье.

На прошлой неделе враг с помощью реактивных систем залпового огня ударил по позициям наших защитников кассетными зажигательными боеприпасами под оригинальной маркировкой россиян 9М22С. Они способны даже плавить металл.

Однако оккупанты используют такие боеприпасы не только против наших военных, но и против гражданского населения. 13 августа россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру зажигательными боеприпасами в Киевском районе Харькова, из-за чего вспыхнули крыши хозяйственных построек. К счастью, никто не пострадал.

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении противник применил танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины. Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел.

противник применил танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины. Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой, успеха не имел, отошел. На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

основные усилия противника сосредотачиваются на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Раздолевка. У Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переездное и Раздолевка. У Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения – скрылся.

зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения – скрылся. На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.