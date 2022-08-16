Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 16 серпня.

Важливо Окупанти мають частковий успіх біля Солодкого – Новомихайлівки: карта бойових дій 16 серпня

Так, у районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Їхнє використання заборонено міжнародним законодавством. Але росіяни як терористи не визнають жодних правил.

Що відомо про боєприпаси запалювальної дії

До цієї зброї належать запалювальні речовини і засоби їх бойового застосування. Така зброя призначена для знищення особового складу, ушкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших об'єктів. Лише нещодавно окупанти застосували заборонені запалювальні боєприпаси на Запоріжжі.

Минулого тижня ворог за допомогою реактивних систем залпового вогню вдарив по позиціях наших захисників касетними запалювальними боєприпасами під оригінальним маркуванням росіян 9М22С. Вони здатні навіть плавити метал.

Однак окупанти використовують такі боєприпаси не лише проти наших військових, але й проти цивільного населення. 13 серпня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру запалювальними боєприпасами в Київському районі Харкова, через що спалахнути дахи господарчих споруд. На щастя, ніхто не постраждав.

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник залучив танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.

противник залучив танки, ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар'ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.

підрозділи ворога здійснили обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар'ївки, за підтримки авіації, противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік.

зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар'їнки. Вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.