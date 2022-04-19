Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале.

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По словам Людмилы Денисовой, захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий Харьковской области именно из-за нехватки человеческих ресурсов.

Напомним, что это уже не впервые враг принудительно мобилизирует украинцев для использования людей в войне против Украины. На территории ОРДЛО мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

В городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета,

– отметила Денисова.

Россияне дерзко врываются в квартиры жителей Изюма и ищут там бывших ветеранов АТО и общественных активистов.

В частности, всех мужчин начали агитировать вступать в ряды российской "народной милиции".

Людмила Денисова напомнила, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине,

– резюмировала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

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