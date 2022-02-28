Оккупанты лупят по городам и селам Украины. Они открывают огонь по пунктам управления войсками.

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Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры.

– говорится в сообщении.

Также противник обстреливает подразделения в районах обороны.

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