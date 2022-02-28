Окупанти гатять по містах та селах України. Вони відкривають вогонь по пунктах управління військами.

Важливо Обстріли у Чернігові: окупанти поцілили у дитячий садок і магазин

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами, об'єктам системи ППО, важливим критичним об'єктам інфраструктури,

– мовиться у повідомленні.

Також ворог обстрілює підрозділи у районах оборони.

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