Поэтому Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает о распространении дезинформации. В частности, из уст бывшего офицера резерва армии США Тулси Габбард.

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Россия распространяет дезинформацию через завербованную Габбард

Так, Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля. Ее называют "фавориткой Кремля". Также женщину неоднократно обвиняли в связях с Путиным.

С начала полномасштабной войны России против Украины "западный эксперт" рассказывает, что:

"США виноваты в военной агрессии России, потому что провоцировали агрессора много лет"

"Руководящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян"

Кроме того, Габбард активно дезинформирует мир о "биолабораториях" Украины. Она заявляет о наличии разработок оружия массового поражения в этих лабораториях.