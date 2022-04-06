Через це Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає про поширення дезінформації. Зокрема, з уст колишньої офіцерки резерву армії США Тулсі Габбард.

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Росія поширює дезінформацію через завербовану Габбард

Так, Тулсі Габбард вже декілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Її називають "фавориткою Кремля". Також жінку неодноразово звинувачували у зв'язках з Путіним.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України "західна експертка" розповідає, що:

"США винні у військовій агресії Росії, бо провокували агресора багато років"

"Керівна еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян"

Крім того, Габбард активно дезінформує світ про "біолабораторії" України. Вона заявляє про наявність розробок зброї масового ураження в цих лабораторіях.