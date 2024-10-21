Аналитики сообщили, что уточнили район Воздвиженки. Генштаб ВСУ вечером 20 октября заявил, что с начала суток произошло 167 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

Враг оккупировал Желанное Второе (на Кураховском направлении Донецкой области – 24 Канал),

– заявили специалисты.

Россия оккупировала Желанное Второе на Донбассе: смотрите на карте

Также оккупанты продвинулись в:

Вишневом Изюмского района Харьковской области,

Горняке Донецкой области;

возле Ольговки и Любимовки Курской области.

Кстати, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия недавно продвинулась на Торецком и Покровском направлениях.

Более того, Кремль рассказывал, что якобы вражеская армия на Курщине захватила и очистила Любимовку, захватила Леонидово, продвигалась до Малой Локни и Викторовки, продвинулась вблизи Мартыновки и захватила большинство и частично окружила Плехово.