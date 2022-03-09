Об этом 9 марта проинформировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В частности, враг сосредоточил на Слобожанщине отдельные подразделения первой танковой армии, двадцатой общевойсковой армии, шестой общевойсковой армии России.

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"Также оккупанты привели в боевую готовность Западный военный округ и четырнадцатый армейский корпус Северного флота. Это нужно, чтобы удержать рубеж от Северодонецка до Сумм", – отметили в Генштабе.

Выйти к Днепру

В Вооруженных силах отметили, россияне сосредотачивают армейскую авиацию, чтобы обеспечить действия воздушного десанта. Оккупанты прежде всего стремятся окружить Харьков.

Основные усилия сосредотачивает на попытке окружения города Харьков и выходе на Барьерный рубеж по реке Днепр,

– написали в Генштабе.

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