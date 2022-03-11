Таким образом оккупанты хотят блокировать Киев. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузовой, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев,

– говорится в сообщении.

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