Все попытки оккупантов добраться до столицы терпят крах. От безысходности российские войска вчера, 9 марта, отчаянно пытались прорвать оборону защитников Киева.

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Но эта попытка оказалась провальной для рашистов и очень успешной для нас.

По словам украинских военных, противник предпринял попытку наступления в окрестностях Броваров , привлекая при этом 50 единиц техники. Трижды враг перегруппировывался, но так и не смог ничего сделать.

"Вторая армия мира" потерпела сокрушительное поражение и потеряла 30 единиц тяжелой военной техники. Из них – 14 танков. Удалось уничтожить около 30 оккупантов . В частности, в этом же бою ВСУ ликвидировали командира 6 полка .

"Тактика российских военных – непрофессиональная", – отмечает украинский боец ​​с позывным Кум. Об этом также свидетельствуют данные Генштаба, по которым враг продолжает наступление, несмотря на значительные потери. В то же время сами оккупанты деморализованы.

Они пробуют наступать, мы их отбиваем – и они убегают. Но почему они не учатся на своих ошибках. Они не хотят признавать, что Украина – это сила, – подытожил еще один наш военный по прозвищу Бес.

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