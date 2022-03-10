Все попытки оккупантов добраться до столицы терпят крах. От безысходности российские войска вчера, 9 марта, отчаянно пытались прорвать оборону защитников Киева.
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Но эта попытка оказалась провальной для рашистов и очень успешной для нас.
По словам украинских военных, противник предпринял попытку наступления в окрестностях Броваров, привлекая при этом 50 единиц техники. Трижды враг перегруппировывался, но так и не смог ничего сделать.
"Вторая армия мира" потерпела сокрушительное поражение и потеряла 30 единиц тяжелой военной техники. Из них – 14 танков. Удалось уничтожить около 30 оккупантов. В частности, в этом же бою ВСУ ликвидировали командира 6 полка.
"Тактика российских военных – непрофессиональная", – отмечает украинский боец с позывным Кум. Об этом также свидетельствуют данные Генштаба, по которым враг продолжает наступление, несмотря на значительные потери. В то же время сами оккупанты деморализованы.
Они пробуют наступать, мы их отбиваем – и они убегают. Но почему они не учатся на своих ошибках. Они не хотят признавать, что Украина – это сила, – подытожил еще один наш военный по прозвищу Бес.
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