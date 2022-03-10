Зокрема під Києвом закинув командир полку, який намагався увійти в столицю на танках. Про це Арестович розповів під час телемарафону на телеканалі "Рада".

До теми Я не знаю, якою буде ціна перемоги, але наша нація точно переможе, – Єрмак

Вчора завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів. Ми маємо перевагу на полі бою, вони постійно зазнають поразки,

– заявив Арестович.

Він додав, що під Києвом і в Києві діє досить велике угруповання наших військ, яке знищує противника.

Вас може зацікавити – втрати ворога станом на ранок 10 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!