В частности под Киевом погиб командир полка, который пытался войти в столицу на танках. Об этом Арестович рассказал во время телемарафона на телеканале "Рада".

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Вчера нанесли очередные мощные удары, во время одного из которых погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров. Мы имеем преимущество на поле боя, они постоянно терпят поражение,

– заявил Арестович.

Он добавил, что под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника.

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