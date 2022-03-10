Усі спроби окупантів дістатися до столиці зазнають краху. Від безвиході російські війська вчора, 9 березня, відчайдушно намагалися прорвати оборону захисників Києва.

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Але ця спроба виявилася провальною для рашистів й вельми успішною для нас.

За словами українських військових, противник здійснив спробу наступу на околицях Броварів, залучивши при цьому 50 одиниць техніки. Тричі ворог перегруповувався, але так і не зміг нічого вдіяти.

"Друга армія світу" зазнала нищівної поразки та втратила 30 одиниць важкої військової техніки. Із них – 14 танків. Удалося знищити близько 30 окупантів. Зокрема, у цьому ж бою ЗСУ ліквідували командира 6 полку.

"Тактика російських військових – непрофесійна", – зазначає український боєць із позивним Кум. Про це також свідчать дані Генштабу, за якими ворог продовжує наступ, попри значні втрати. Водночас самі окупанти геть деморалізовані.

Вони пробують наступати, ми їх відбиваємо – і вони тікають. Але чомусь вони не вчаться на своїх помилках. Вони не хочуть визнавати, що Україна – це сила, – підсумував ще один наш військовий на прізвисько Бєс.

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