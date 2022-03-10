Він повідомив, що вчора був бій на напрямку Бровари. Але він завершився повним розгромом підрозділу російських військ.

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Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна,

– йдеться у повідомленні.

Українській захисники знищили підрозділ російських військ: дивіться відео

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