Він повідомив, що вчора був бій на напрямку Бровари. Але він завершився повним розгромом підрозділу російських військ.
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Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна,
– йдеться у повідомленні.
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