Он сообщил, что вчера был бой на направлении Броваров. Но он завершился полным разгромом подразделения российских войск.

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Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью. Все будет Украина,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожили подразделение российских войск: смотрите видео

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