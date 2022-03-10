Он сообщил, что вчера был бой на направлении Броваров. Но он завершился полным разгромом подразделения российских войск.
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Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем "кошмарить" противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью. Все будет Украина,
– говорится в сообщении.
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