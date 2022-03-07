Соответствующую информацию рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины по состоянию на полночь 6 марта. То есть в конце 11-го дня войны, которую Россия начала против Украины.
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Орки хотят захватить Ирпень и Бучу
На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Также украинские войска сообщили, что в районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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