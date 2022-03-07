Сделать это российские оккупанты намерены через Броварской и Бориспольский районы. Также они стремятся установить контроль над Черниговом и Сумами.

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Сводка Генштаба ВСУ: ситуация на Киевщине

По состоянию на 11 день войны захватчики начали накапливать ресурсы для штурма Киева.

В частности, на Сиверском направлении оккупанты пытаются обеспечить себе выход к восточным окрестностям Киева – через Броварской и Бориспольский районы. А также установить контроль над городами Чернигов и Сумы.

Из хороших новостей – во время боевых действий удалось освободить Чугуев в Харьковской области. ВСУ крепко держат строй!