Такую новую информацию о российском вторжении на 12 часов 10 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Внимание Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям

Так, на Николаевском направлении оккупанты пытаются закрепиться в следующих населенных пунктах:

  • Лупарево;
  • Правдино;
  • Благодатное;
  • Новогригорьевка;
  • Калиновка;
  • Киселевка;
  • Первомайское;
  • Александровка;
  • Бургунка;
  • Береслав;
  • Таврийск.

Однако в Генштабе отметили, что по всем направлениям противника остановили Силы обороны Украины.

Агрессор успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции,
– добавили в ведомстве.

ВСУ

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