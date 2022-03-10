Таку нову інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 10 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Увага Українські оборонці зупинили наступ росіян на всіх напрямках

Так, на Миколаївському напрямку окупанти намагаються закріпитись по таких населених пунктах:

  • Лупарево;
  • Правдино;
  • Благодатне;
  • Новогригорівка;
  • Калинівка;
  • Киселівка;
  • Першотравневе;
  • Олександрівка;
  • Бургунка;
  • Береслав;
  • Таврійськ.

Однак у Генштабі наголосили, що на усіх напрямках противника зупинили Сили оборони України.

Агресор успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції,
– додали у відомстві.

Війна

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