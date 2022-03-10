Таку нову інформацію щодо російського вторгнення станом на 12 годину 10 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Увага Українські оборонці зупинили наступ росіян на всіх напрямках

Так, на Миколаївському напрямку окупанти намагаються закріпитись по таких населених пунктах:

Лупарево;

Правдино;

Благодатне;

Новогригорівка;

Калинівка;

Киселівка;

Першотравневе;

Олександрівка;

Бургунка;

Береслав;

Таврійськ.

Однак у Генштабі наголосили, що на усіх напрямках противника зупинили Сили оборони України.

Агресор успіху не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції,

– додали у відомстві.

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