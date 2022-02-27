Как сообщили в отдельном отряде спецназначения "Азов", враг пытался прорваться в Мариуполь с волновахского направления.

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Защитники Мариуполя приняли бой и остановили кремлевских оккупантов.

Украинские воины частично разбили вражескую колонну, остатки противника отступили. Наши воины взяли 6 пленных. Оккупанты должны знать, что украинцы не отдадут свою землю. Украинский флаг над Мариуполем,

– говорится в сообщении.

В то же время жителей Мариуполя призвали не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

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