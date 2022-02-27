Як повідомили в окремому загоні спецпризначення "Азов", ворог намагався прорватись до Маріуполя з волноваського напрямку.

Важливо "Станьте пліч-о-пліч з українцями": Україна сформує Інтернаціональний легіон тероборони

Захисники Маріуполя прийняли бій та зупинили кремлівських окупантів.

Українські воїни частково розбили ворожу колону, залишки противника відступили. Наші воїни взяли 6 полонених. Окупанти мають знати, що українці не віддадуть свою землю. Український прапор над Маріуполем,

– мовиться у повідомленні.

Водночас мешканців Маріуполя закликали не виходити на вулицю та триматися далі від вікон.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.