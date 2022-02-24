Во время брифинга в Офисе Президента спикер главы государства Сергей Никифоров призвал всех подробнее проверять информацию.

"Все работает. В Офисе Президента никакой паники нет. Меры безопасности ужесточены", – заверил Никифоров.

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Следовательно, он обратился к журналистам подробнее проверять информацию и не повторять российских фейков, которые могут только повредить. В качестве примера он привел "информацию" о разрушении в Офисе Президента, которое даже опубликовало одно из американских авторитетных изданий.

"Российских войск недостаточно для оккупации Украины. Враг рассчитывает на панику", – отметил Никифоров.