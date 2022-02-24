Під час брифінгу в Офісі Президента речник глави держави Сергій Никифоров закликав усіх детальніше перевіряти інформацію.

"Все працює. В Офісі Президента ніякої паніки немає. Заходи безпеки посилені", – запевнив Никифоров.

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Відтак він звернувся до журналістів детальніше перевіряти інформацію та не повторювати російських фейків, які можуть лише зашкодити. Як приклад він навів "інформацію" про руйнування в Офісі Президента, яке навіть опубліковувало одне з американський авторитетних видань.

"Російських військ недостатньо для окупації України. Ворог розраховує на паніку", – відзначив Никифоров.