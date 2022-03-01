Однако, сообщает 24 канал, Мариуполь под контролем украинской армии. Российские оккупанты не смогли взять его в кольцо.

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Мариуполь держит оборону, но ситуация сложная

"Ситуация довольно сложная. 5 дней мы получаем тяжелые удары. Ракетные. Тяжелым оружием. Много разрушений инфраструктуры. Много раненых. Есть убитые – женщины, дети, пожилые люди", – рассказал в телеэфире городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вечером 28 февраля.

Оккупанты били из всего возможного и невозможного оружия, "освобождая" нас от фашизма. Наши же вооруженные силы сдерживают натиск противника на всех рубежах. Нацгвардия, героический полк "Азов" делают все, чтобы защитить Мариуполь,

– подчеркнул он.

По его словам, к сожалению, в результате авианалетов (тяжелой техникой враг не зашел в город и атаковал с воздуха) уничтожена критически важная инфраструктура.

Мариуполь практически без света.

Отключены котельные.

Городские службы "ждут первого луча солнца, чтобы начать восстанавливать самое важное".

Враг рвется в город по всем направлениям. Пытается взять в кольцо, но это ему не удается. Мы держим оборону. Мариуполь – под контролем украинской армии,

– подытожил Бойченко.