А проте, повідомляє 24 канал, Маріуполь під контролем української армії. Російські окупанти не змогли взяти його у кільце.

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Маріуполь тримає оборону, та ситуація складна

"Ситуація доволі складна. 5 днів ми отримуємо важкі удари. Ракетні. Важкою зброєю. Багато руйнувань інфраструктури. Багато поранених. Є вбиті – жінки, діти, літні люди", – розповів у телеефірі міський голова Маріуполя Вадим Бойченко увечері 28 лютого.

Окупанти гатили з усієї можливої та неможливої зброї, "звільняючи" нас від фашизму. Наші ж Збройні сили стримують натиск противника на всіх рубежах. Нацгвардія, героїчний полк "Азов" роблять усе, щоб захистити Маріуполь,

– наголосив він.

За його ж словами, на жаль, у результаті авіанальотів (важкою технікою ворог не зайшов у місто, тож атакував із повітря) знищена критично важлива інфраструктура.

Маріуполь практично без світла.

Відключені котельні.

Міські служби "чекають першого променю сонця, щоб почати відновлювати найважливіше".

Ворог рветься у місто з усіх напрямків. Намагається взяти у кільце, але це йому не вдається. Ми тримаємо оборону. Маріуполь – під контролем української армії,

– підсумував Бойченко.

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