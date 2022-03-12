Тимошенко подчеркнул, что прошло внеочередное заседание сессии Херсонского областного совета. Депутаты показали: они – с народом Украины.

Заметьте "Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики не будет: состоялось экстренное заседание

Враг шантажом и угрозами не достиг своей цели – депутаты с народом Украины. 44 депутата приняли решение о том, что Херсонщина – это Украина, псевдореспублику на территории области не образуют,

– подчеркнул Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП отметил, что глава военно-гражданской администрации и все сотрудники работают на победу.

Тимошенко также подчеркнул: враг встречает существенное сопротивление населения на временно оккупированных территориях. Людей – не запугать.

Россияне захватили восточные окрестности Мариуполя: смотрите видео