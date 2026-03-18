Российское командование сменило руководителя войск на Сумском направлении. Новоназначенный командир известен использованием тактики так называемых "мясных штурмов".

Это может свидетельствовать о намерениях врага активизировать наступательные действия. Об этом сообщает 14 армейский корпус.

Кто возглавил российские войска под Сумами?

Российское военное руководство назначило нового командира группировки войск на Сумском направлении. По имеющейся информации, он известен применением тактики так называемых "мясных штурмов" – массированных атак с большими потерями среди личного состава.

Как сообщают украинские военные источники, новый командующий имеет репутацию жесткого офицера, который не считается с человеческими ресурсами и активно использует численное преимущество для достижения тактических целей. Именно такие подходы ранее фиксировались на других участках фронта, где российские силы пытались прорвать оборону ВСУ.

Назначение генерал-майора Зульфата Нигматзянова заместителем командира 11-го армейского корпуса – это не усиление российского войска, а подписание очередного смертного приговора для российских солдат, которые сейчас действуют на Сумском направлении,

– говорят украинские военные.

Подобные кадровые изменения могут свидетельствовать о намерениях российского командования усилить давление на Сумское направление. В частности, речь идет о возможной активизации штурмовых действий с привлечением значительного количества пехоты.

В то же время украинские защитники отмечают, что враг несет значительные потери во время таких атак, ведь Силы обороны эффективно сдерживают наступление и уничтожают штурмовые группы еще на подступах к позициям.

"Методы Нигматзянова не предусматривают сохранения личного состава или сложного маневра; его специализация – фальсификация отчетности о продвижении на 300 – 500 метров, пока реальные карты фиксируют только рост стихийных кладбищ в российских глубинках. Появление такого "стратега" в штабе врага подтверждает, что оккупанты продолжают воевать количеством, а не качеством", – считают в 14-м корпусе.

Какова ситуация на Сумщине?