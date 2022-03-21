Существенных изменений за ночь 21 марта не было. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание ВСУ в Черниговской области уничтожили транспорт оккупантов с провиантом и боеприпасами

Для того чтобы оценить разрушения из-за своего авиаудара, вражеские войска используют беспилотники.

Фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты,

– говорится в сообщении.

Известно, что за сутки 20 марта ВСУ сбили 7 единиц вражеской авиации.