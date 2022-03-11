Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, враг также сосредотачивает усилия на захвате Северодонецка.

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"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Какая ситуация в этих городах

Северодонецк на протяжении всех боевых действий находится под вражеским обстрелом. В городе беспощадно разрушена гражданская инфраструктура и жилищный сектор.

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Ситуация в Мариуполе еще хуже. Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома Мариуполя. Атакует больницы, гуманитарные грузы. Мэр Вадим Бойченко отметил, что каждые 30 минут в Мариуполь заходит авиация, убивая мирных людей.

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