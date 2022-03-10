Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома. Атакует больницы, гуманитарные грузы.
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Мариуполь уничтожен врагом, но – держится
Шесть дней как российские оккупанты срывают доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь. Вместо тишины начинаются активные боевые действия,
– рассказал мэр.
И добавил: "Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев. Которые ежедневно с надеждой ждут гуманитарного коридора". При этом россияне лгут, что коридор есть.
Но мы не останавливаемся и будем прорываться дальше. И мы прорвемся,
– подытожил Бойченко.
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