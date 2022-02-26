Чаус поблагодарил всех жителей Черниговщины за то, что помогают защищать область от российских захватчиков. Хотя следующая ночь и будет сложной, город к этому готов.

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Украинцы готовы реагировать

Глава ОГА объяснил, что именно под Чернигов стянули многие техники противника. "Техники не простой, которая способна наносить очень существенный и мощный удар", - уточнил он.

Но для врага есть сюрприз. Мы тоже готовы по этой технике наносить сокрушительный удар. Чтобы выгорала не только техника, но и люди на ней,

– подчеркнул Чаус.

Он также назвал ТрО Черниговщины – лучшими в Украине. В то же время призвал жителей области ночью оставаться дома или в укрытиях из-за возможных бомбардировок и серьезной работы артиллерии.

Отметим, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко и другие местные жители помогают Вооруженным силам Украины держать оборону.

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