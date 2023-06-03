Кроме того, Сырский отметил, что в рамках поездки он продолжил работу с нашими воинами на передовой. Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия.
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Главный акцент – на людях
Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слушать их проблемы и предложения с первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях,
– рассказал Сырский.
На передовых позициях генерал-полковник вручил нашим защитникам ценные подарки и отличия. Кроме того, он подчеркнул, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.
Сырский посетил позиции воинов на Бахмутском направлении / Фото из телеграма Сырского
Свежие потери России
За прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 560 российских захватчиков. Общее количество убитых оккупантов в Украине достигает 209 470 человек.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали:
- танков – 3 829 (+10),
- боевых бронированных машин – 7 502 (+12),
- артиллерийских систем – 3 533 (+32),
- РСЗО – 582 (+7),
- средств ПВО – 342 (+7),
- самолетов – 313 (+0),
- вертолетов – 298 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 165 (+28),
- крылатых ракет – 1 132 (+15),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 289 (+22),
- специальной техники – 475 (+10).