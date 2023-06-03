Крім того, Сирський зазначив, що в рамках поїздки він продовжив роботу з нашими воїнами на передовій. Разом з командирами спланували подальші дії.

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Головний акцент – на людях

Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст. Спільно з командирами частин та підрозділів спланували подальші дії. Основний акцент, як завжди, на людях,

– розповів Сирський.

На передових позиціях генерал-полковник також вручив нашим захисникам цінні подарунки та відзнаки. Окрім того, він наголосив, що ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Сирський відвідав позиції воїнів на Бахмутському напрямку / Фото з телеграму Сирського

Свіжі втрати Росії

Протягом минулої доби наші оборонці знищили ще 560 російських загарбників. Загальна кількість вбитих окупантів в Україні сягає 209 470 осіб.

Крім того, ворог масово втрачає свою техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували: