Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.
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Россия атаковала Киев
Россия утром 31 декабря в очередной раз атаковала столицу Украины.
Известно, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания,
– сообщили в КГВА.
Там указали, что пожар и разрушения отсутствуют. Также в КГВА отметили, что информации о пострадавших не поступало.
По состоянию на 08:18 воздушная тревога продолжается.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, корреспондентка 24 Канала сообщила, что взрывы в Киеве прогремели около 08:02. Атаку на столицу прокомментировал также начальник КГВА Сергей Попко. Он указывал, что в столице работают силы ПВО.