Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КМВА.

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Россия атаковала Киев

Россия утром 31 декабря в очередной раз атаковала столицу Украины.

Известно, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания,

– сообщили в КГВА.

Там указали, что пожар и разрушения отсутствуют. Также в КГВА отметили, что информации о пострадавших не поступало.

По состоянию на 08:18 воздушная тревога продолжается.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, корреспондентка 24 Канала сообщила, что взрывы в Киеве прогремели около 08:02. Атаку на столицу прокомментировал также начальник КГВА Сергей Попко. Он указывал, что в столице работают силы ПВО.