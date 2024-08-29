Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели.

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"Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", – написал он.

По данным ОВА, по состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет.

Поврежден дом

Падение обломков произошли за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В то же время в результате атаки поврежден дом.

В трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила. Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна,

– сообщил руководитель ОВА.